Doté d'une dalle 27 pouces, d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz et d’une compatibilité FreeSync Premium et G-SYNC, l’Odyssey 3D cible clairement les joueurs en quête d’innovation. Il s’appuie sur l’application Reality Hub pour l’affichage des jeux en 3D, et propose également une conversion de contenus vidéo en 3D.



Avec un tarif de cet acabit, Samsung mise sans doute sur le caractère "pionnier" de sa technologie pour séduire les early adopters. Les précommandes ouvriront dès le 31 mars.