IFA : le premier moniteur OLED de Samsung est là !

Samsung compte bien différencier son offre grâce à la compatibilité avec SmartThings. L’écran fonctionne comme un « centre de divertissement complet » selon le fabricant. Il sera donc possible de piloter ses appareils domotiques depuis l’écran, mais aussi de l’utiliser via Smart Hub afin d’accéder aux services de streaming habituel comme Netflix, Disney+, YouTube et ainsi de suite. Enfin, le Samsung Gaming Hub permettra quant à lui de profiter de divers services de Cloud gaming (Xbox, GeForce NOW, Stadia, etc.). La connexion avec un PC n’est donc pas obligatoire pour jouer sur cet écran, une connexion internet suffira.



En revanche, on se pose quelques questions sur le choix des connectiques pour cet Odyssey G8. On y retrouve en effet de l’HDMI 2.1, de l’USB-C et du Mini-DisplayPort. Où diable est passé le DisplayPort dans sa taille normale ?!