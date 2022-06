Test Samsung Odyssey Neo G9 : le mastodonte des écrans gaming

9

L’Odyssey Neo G9 est bien plus qu’une simple mise à niveau du modèle précédent. Samsung ne s’est pas contenté d’améliorer son moniteur de l’extrême avec quelques ajouts anodins, les progrès sont flagrants, d'une luminosité mieux gérée, à un blooming contenu, en passant par un local dimming qui fait toute la différence. Le rendu HDR profite aussi largement de cette évolution, le rétroéclairage MiniLED offre un dynamisme fantastique à l’image, des noirs profonds et une belle précision dans la retranscription des effets lumineux les plus intenses.



Tout le reste n’est que démesure et il y a fort à parier que les joueurs les plus exigeants se tourneront sans problème vers cet écran hors-norme, tant par ses dimensions et ses caractéristiques techniques… que par son tarif. Malgré un prix démesuré, il faut souligner que l’expérience de jeu est saisissante, immersive, et que l’on aura bien du mal à se passer d’un tel monstre pour briller dans nos jeux préférés … ou pour afficher de multiples fenêtres et applications lorsqu’il s’agit de travailler !