Samsung : cet écran gamer incurvé de 49" est fou, son prix va vous faire voir flou

Pour le reste, l'Odyssey OLED G9 dispose d'un bon éventail de connectiques avec une entrée HDMI 2.1, un port Micro HDMI 2.1, une entrée DisplayPort 1.4 et un HUB USB en prime. On y trouve également des haut-parleurs intégrés et une prise en charge des standards AMD FreeSync Premium Pro et VESA Adaptive Sync. Sur le plan logiciel, Samsung mise par ailleurs sur son Gaming Hub, permettant l'ajout des applications Xbox Cloud Gaming et NVIDIA GeForce Now.

Avec ce produit, Samsung vise avant tout le segment très haut de gamme et se positionne à un prix nettement plus élevé que les modèles concurrents. On pense notamment au LG UltraGear OLED, proposé à 1 700 euros, ou au Alienware QD-OLED AW3423DWF, disponible à 1 100 euros en France. Deux alternatives équivalentes sur le plan technologique, certes, mais disposant dans les deux cas d'écrans plus petits (respectivement 45 et 34 pouces).