J’ai toujours regretté l’arrêt de la 3D. Une des technos d’affichage la plus révolutionnaire pour tout ce qui est animation. Que ce soit la 3D BlueRay, TV et les jeux.

J’ai toujours ma TV Samsung 4K + 3D (lunettes actives), des BlueRay 3D où l’effet est bluffant lors des visionnages et quelques jeux PC où on peut jouer en 3D (exemple : James Cameron Avatar, …) avec une immersion, une finesse et une précision remarquable que je n’arrive toujours pas à compenser en 2D. En tout cas l’avis de mon entourage est unanime pour encenser les jeux en immersion 3D.

Enfin un constructeur qui s’en est rendu compte et qui fait un retour remarqué (mais avec une nouvelle techno 3D). J’espère que cette techno sera moins restrictive que les précédentes.