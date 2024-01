CES 2024 : Samsung aplanit ses moniteurs QD-OLED Odyssey G8 et G6

Avec les Odyssey G8 et G6, Samsung lance les premiers écrans plats de cette série. Le G6 est aussi le plus petit moniteur OLED conçu par Samsung. Avec sa diagonale de 27 pouces et sa définition QHD, il embarque une dalle QD-OLED au format 16:9 et un taux de rafraichissement qui monte à 360 Hz.



L’Odyssey G8 arbore quant à lui une dalle de 32 pouces, toujours QD-OLED, avec une définition 4K UHD et un taux de rafraichissement de 240 Hz. C’est certes moitié moins que le dernier moniteur annoncé par LG avec ses 480 Hz, en revanche l’écran de LG a recours à la technologie Dual-Hz pour y parvenir et atteint ce pic seulement en 1080p, tandis qu’il reste limité à 240 Hz en 4K UHD.