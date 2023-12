CES 2024 : Samsung lancerait deux nouveaux moniteurs gaming avec techno d'affichage QD-OLED

Le second écran attendu sera légèrement plus modeste, avec une dalle QHD (2560 x 1440) de 27 pouces, et une densité de pixels de 110 ppi. Il tirera cependant son épingle du proverbial jeu avec un taux de rafraîchissement extrêmement élevé de 360 Hz, couplé à un temps de réponse particulièrement véloce de 0,03 ms.

C'est pour l'instant tout ce que nous connaissons de leur fiche technique. Nous pouvons cependant tabler sur une connectique présentant les désormais habituels DisplayPort, port(s) HDMI 2.1 et port(s) USB-C. Une connectivité sans fil pour notamment utiliser des applications de streaming n'est pas à exclure non plus.