On termine avec le Samsuing ViewFinity S8 (S80UD), qui se dote d'une généreuse dalle 4K de 37 pouces, au format 16:9. Plus grand de 34 % par rapport au modèle précédent, qui était proposé en 27 et 32 pouces, il se veut taillé pour les tâches de productivité. Parmi ses avantages, on retrouve une certification TÜV Rheinland pour l'ergonomie et le confort visuel, la technologie Intelligent Eye Care avec son capteur de luminosité ambiante, ou encore un switch KVM et un port USB-C permettant une charge jusqu'à 90 W.

Aucun tarif ni date de disponibilité n'ont pour le moment été révélés. Nous en apprendrons certainement un peu plus à propos de ces moniteurs à l'occasion du CES.