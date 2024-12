Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, regroupant les chiffres donnés par Omdia, cette croissance est largement tirée vers le haut par les tablettes, les moniteurs, ainsi que les PC portables. Les experts du cabinet d'études expliquent ainsi que Samsung Display et LG Display se concentrent sur l'OLED, notamment pour produire des écrans PC, afin de compenser les baisses sur le segment des téléviseurs. L'essor de l'OLED et la croissance de 224 % sur le marché des tablettes s'explique aussi par l'adoption de cette technologie par Apple avec son iPad Pro 2024. Les fabricants chinois, comme BOE, seraient quant à eux dans une phase de montée en puissance dans la production de dalles OLED, notamment sur les segments des tablettes et des pc portables. L'année 2025 devrait par ailleurs voir un autre géant s'engager plus en avant sur cette voie, on pense à TCL CSOT qui, malgré quelques retards, avance sur l'OLED inkjet printed.