Samsung Display augmente sa production de dalles OLED pour ordinateurs portables

Pour Samsung, cette production à la hausse de panneaux OLED pour laptops est pertinente : il s'agit de profiter du regain d'intérêt du consommateur pour les PC portables en cette période de pandémie, alors que le télétravail a été généralisé dans de nombreux secteurs. Dans l'immédiat, Samsung chercherait aussi, et plus simplement, à suivre la demande, qui est plus importante que prévu.

On apprend par exemple que la firme devrait fournir 1,5 million de dalles OLED à son principal client sur le marché laptop : ASUS. Pour le reste, entre 500 000 et 600 000 unités iraient chez HP, tandis que Dell, Lenovo et Xiaomi se verraient livrer respectivement de 400 000 à 500 000 panneaux OLED pour leurs machines. Enfin, Samsung se garderait de côté environ 1 million de dalles OLED, destinées à ses propres appareils Galaxy Book Pro, qui utilisent eux-aussi cette technologie d'affichage.