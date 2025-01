L'Alienware AW2725Q s'affiche également avec la certification VESA DisplayHDR TrueBlack 400, le support du Dolby Vision, un taux de rafraichissement de 240 Hz, ou encore un Delta E annoncé inférieur à 2 et une excellente couverture DCI-P3 à 99 %. Naturellement, la dalle QD-OLED fera profiter les joueurs d'un temps de réponse de seulement 0,03 ms, et d'une clarté de mouvement imbattable. L'écran est aussi annoncé G-Sync Compatible et embarque la certification AMD FreeSync Premium Pro et VESA AdaptiveSync. Du côté des connectiques, l'écran propose deux ports HDMI 2.1 avec FRL, dont un eARC, un DisplayPort 1.4 avec DSC, un hub USB doté de trois ports et un port USB-C avec Power Delivery jusqu'à 15 W.