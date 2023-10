Alienware dégaine deux nouveaux moniteurs QD-OLED

On connaissait l'AW3423DW, rapidement suivi de l'excellent AW3423DWF, qui abandonnait en début d'année sa certification G-Sync Ultimate et sa puce dédiée afin d'être vendu 200 euros de moins. Aujourd'hui, Alienware nous fait savoir qu'il compte bien continuer de plus belle sur le secteur des écrans PC QD-OLED.