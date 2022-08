Ces écrans gamer d'Alienware sont TRÈS performants mais surtout... ils ont un porte-casque rétractable

Commençons par le plus grand, l'AW2723DF. Comme sa dénomination l'indique, il affiche une dalle LG Nano IPS de 27" avec une définition de 2 560 x 1 440, dotée d'un taux de rafraîchissement natif jusqu'à 240 Hz et d'un temps de réponse gris à gris de 1 ms.

Cet écran est par ailleurs overclocké d'usine et peut pousser son taux de rafraîchissement jusqu'à 280 Hz si le besoin s'en fait sentir. Il supporte AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync, ainsi que le HDR 600.

Côté connectique, il se révèle plutôt bien équipé, avec un DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.0 (malheureusement pas de 2.1 pour le jeu sur consoles), plusieurs ports USB 3.2 Gen 1, ainsi qu'une prise jack micro/casque.

Mais l'élément qui distingue le plus ces deux nouveaux écrans d'Alienware par rapport à la concurrence, c'est évidemment la présence d'un porte-casque rétractable. Celui-ci se montre particulièrement ergonomique, et peut être incliné, tourné et réglé en hauteur. Le pied de l'écran en lui-même n'a pas cette chance, mais peut être monté sur un bras au besoin.