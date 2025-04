La course à l’OLED continue sur les écrans gaming et Acer n’entend pas rester en retrait. Le constructeur vient d’annoncer deux nouveaux moniteurs QD-OLED haut de gamme, les Predator X32 X2 et Predator X27U X1, tous deux conçus pour répondre aux attentes des joueurs les plus exigeants, sur PC comme sur consoles.