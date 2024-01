CES 2024 : Acer dévoile son écran ultrawide Predator Z57 avec MiniLED, 120Hz et UHD

En plus de ce monstre qu'est le Z57, Acer a annoncé trois autres écrans Predator, à savoir les X39, X34 X et X34 V3. Sous ces noms un peu barbares se cachent deux écrans OLED et un autre MiniLED, à des prix plus accessibles que le plus haut de gamme.

Le premier n'est autre que le X34 V3, un écran MiniLED incurvé et ultrawide à la digonale de 34 pouces, avec une résolution QHD de 3440 x 1440 pixels. Pas de double source cette-fois ci, mais tout de même d'autres belles caractéristiques comme un temps de réponse de 1ms et un taux de rafraîchissement de 180 Hz. Il faudra néanmoins se contenter de deux ports HDMI 2.0 et d'un DisplayPort 1.4 ; ne comptez donc pas profiter des performances maximales de consoles dernière génération, si tel était votre souhait.

Les deux derniers écrans, à savoir X39 et X34 X, sont deux modèles très équivalents, proposant une dalle OLED de 39 et 34 pouces, toujours en ultrawide incurvé et avec une résolution de 3440 x 1440 pixels. Contrairement aux MiniLED, ces deux modèles permettent de profiteer d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz et d'un temps de réponse de 0.01ms, faisant peut-être d'eux le meilleur choix pour le jeu compétitif.

Les trois écrans seront disponibles dès le deuxième trimestre 2024 chez nous, à des prix différents :