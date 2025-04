De son côté, le 25G4SXU vise un autre public : les joueurs compétitifs qui cherchent avant tout la réactivité et la précision. Ce modèle 24,5 pouces s’appuie sur une dalle Fast IPS en Full HD capable d’atteindre 300 Hz, et jusqu’à 310 Hz via overclocking. À ces fréquences, chaque milliseconde compte : le constructeur annonce ici aussi 1 ms GtG et 0,3 ms MPRT.



Compatible G-SYNC et Adaptive-Sync, le 25G4SXU se veut également ergonomique, avec un pied ajustable (130 mm en hauteur), un mode portrait, et une base pensée pour libérer de l’espace pour les claviers en position inclinée. On y retrouve un hub USB plus généreux (4 ports), la prise en charge HDR10, ainsi qu’un mode Low Input Lag pour maximiser la réactivité dans les jeux compétitifs.