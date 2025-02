AOC vient de dévoiler de nouveaux écrans avec sa série Agon G42. Conçue pour allier performances et tarifs abordables, elle propose trois modèles (24G42E, 25G42E et 27G42E) qui intègrent des dalles Fast IPS, un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms GtG.