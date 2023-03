AOC lance un grand écran Agon de 31,5 pouces avec dalle Fast-VA de nouvelle génération

Le fabricant annonce en effet des temps de réponse GTG de l’ordre de 1 ms, et MPRT de l’ordre de 0,5 ms. AOC n’hésite pas à communiquer sur les capacités de son écran et de sa dalle VA de nouvelle génération. Sur le papier, celle-ci améliore grandement la réactivité par rapport aux dalles VA produites jusque-là. L’Agon AG325QZN se démarque aussi par la prise en charge des signaux HDR. La certification est cependant limitée au VESA DisplayHDR 400 qui, comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises, ne suffit pas vraiment à offrir un rendu HDR digne de ce nom.

En revanche, contrairement à un Dell G3223D par exemple, le moniteur Agon profitera d’une dalle avec un affichage sans aucun doute plus dynamique, notamment grâce à un taux de contraste annoncé de 3000:1. Nous pouvons évoquer rapidement les connectiques de l’écran. On y retrouvera deux ports HDMI 2.0, deux entrées DisplayPort 1.4, un hub composé de quatre ports USB 3.2, et enfin, une prise casque 3,5 mm.