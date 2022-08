Agon (AOC) et Porsche signent un écran gamer au look plutôt racé

Ce moniteur fait également la part belle à l'audio, avec ici la présence de deux haut-parleurs de 5 W chacun et bénéficiant de la certification DTS Sound. De chaque côté, on retrouve la technologie lumineuse Light FX, et l'écran repose sur un pied caractéristique, déjà étrenné par le modèle PD32M, récompensé par un « iF Design Award » et un « Red Dot Award: Product Design 2022 ».

Côté connectique, on retrouve ici deux ports HDMI 2.0, une entrée DisplayPort 1.4 et 4 ports USB, sans oublier les prises casque et microphone.