CHP1

Non mais arrêtez ce délire. A quoi sert un écran avec de taux de rafraîchissements aussi élevés à par de s’adresser aux KIKIALAPLUSGROSSE? Sachant que le cerveau humain ne peut percevoir plus de 60 images par secondes (en moyenne) ?

Pour être plus précis et en accord avec les recherches ophtalmologiques actuelles : nos cerveaux « humains » ont la vision « du centre » (celle qui voit les détails) et qui analyse l’image à moins de 15 images par secondes alors que la vision « périphérique » (sur les côtés à plus de 60°) voit au maximum à 120 images (environ) par secondes mais sans analyse précise des détails (avec sensation de flou). Ces valeurs sont des maximales et peuvent se réduire en fonction de la santé et de la fatigue.

Cela est dû à notre histoire biologique où il fallait avoir une bonne analyse de l’utilisation des mains (et des outils) et une vision périphérique où il fallait être « alerté » d’une éventuelle arrivée des dangers potentiels par les côtés (prédateurs).

Sur un écran de PC de 24", Cette vision représente quoi? 30 degrés de chaque coté (au max). Donc très loin des 120 images par secondes.

Les mouches (et certains insectes) ont la capacité de voir à 600 images par seconde et c’est pour cela qu’elles vous voit venir et qu’elles réagissent aussi vite. Mais on est pas des mouches ni Superman hein?

Alors il faut arrêter de succomber à des arguments marketing fallacieux qui n’ont comme but que de vous vendre à tout prix.