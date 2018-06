La Xbox One X, une manette et Sea of Thieves à 499 euros jusqu’au 10 juin

Attention, durée limitée

Partez à l'abordage

Xbox One Xbox One : Alexa, Cortana et Google Assistant bientôt disponibles ? Voir.

Modifié le 08/06/2018 à 11h08

Une fois encore, Microsoft lance une offre afin de pousser la dernière version de sa console. Le constructeur vous propose en effet de découvrir la Xbox One X avec 1 To de stockage, une deuxième manette de couleur noire et le jeu Sea of Thieves dans sa version physique pour 499 euros au lieu de 628,98 euros.Pour profiter de cette offre, rien de bien compliqué, il vous suffira d'aller sur le Microsoft Store. Vous y découvrirez ce pack et les détails dont vous aurez besoin, comme le fait que la livraison et les retours sont offerts, et que cette offre ne dure que jusqu'au 10 juin prochain.Dernière-née de la famille Xbox One, la Xbox One X est aussi la plus puissante avec ses 6 téraflops de puissance de traitement graphiques et 12 Go de RAM en GDDR5. De quoi profiter de tous vos titres en 4K sans que le rendu ne se ressente. Son stockage de 1 To vous permettra d'installer de nombreux jeux et services, et la deuxième manette vous donnera l'occasion de vous adonner aux joies du jeu à plusieurs. Sea of Thieves pour sa part, est le dernier titre en date de Rare, le studio derrière Banjo et Kazooie ou Conker. Ce jeu multijoueur vous mettra dans la peau d'un pirate, et il vous sera possible, avec un équipage composé de vos amis ou d'illustres inconnus, de partir explorer le monde à la recherche de trésors, de danger, et d'aventures en tous genres.