Entre la généralisation du dématérialisé et des tarifs de plus en plus élevés, le marché du jeu vidéo en 2025 n’est pas tendre avec le portefeuille des joueurs. Dans ce contexte, la recherche de clés d’activation à prix réduit est devenue une étape quasi obligatoire. Encore faut-il s’assurer de passer par une plateforme fiable et transparente. Présente depuis plusieurs années, Eneba s’est imposée comme l’un des acteurs les plus visibles sur ce créneau. Interface claire, tarifs compétitifs, sécurité renforcée… le site revendique une expérience d’achat centrée sur la confiance. Mais à quoi s’attendre concrètement ? Et pourquoi Eneba continue de séduire autant de joueurs ? On fait le point.