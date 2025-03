L'installation de l'Epic Games Store sur Android nécessite une manipulation spécifique puisqu'il faut télécharger l'application directement depuis le site officiel d'Epic. Le processus implique environ douze étapes et passe par le sideloading, une méthode moins directe que l'installation via les boutiques traditionnelles.

Le catalogue d'Epic continue par ailleurs de s'enrichir avec l'ajout de neuf nouveaux titres au cours du mois écoulé. Parmi ces ajouts figurent « Endling - Extinction is Forever », « Chicken Police - Paint it RED » ou encore la série « This is The Police », portant le nombre total de jeux disponibles à plus de quarante, seulement quelques mois après le lancement.

L'entreprise a également amélioré l'expérience utilisateur en introduisant des fonctionnalités essentielles comme la connexion persistante au compte entre les différents jeux. La boutique est compatible avec tous les appareils Android fonctionnant au minimum sous la version 7.0 (SDK 24), bien que la version 14 (SDK 34) soit recommandée pour des performances optimales.