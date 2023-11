Procès Google : Epic Games a reçu une offre de 147 millions de dollars en 2018 pour lancer Fortnite sur le Play Store

Google est l'une des entreprises les plus influentes du globe, et sa position dominante ne plaît pas à tout le monde. En particulier aux autorités, qui voient d'un mauvais œil les pratiques de la firme, de plus en plus perçues comme anticoncurrentielles.

C'est pourquoi cette dernière doit rendre des comptes à la justice, et confesser certains faits qui en disent long sur ses pratiques et ses intentions.