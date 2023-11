Le procès opposant les créateurs de Fortnite à Google est lancé... Et nous livre déjà quelques informations croustillantes !

Lancé en décembre 2018 avec l'objectif de venir marcher sur les plates-bandes de Steam, l'Epic Games Store semble toujours avoir des difficultés à atteindre le seuil de rentabilité, et ce malgré une croissance continue. C'est Steve Allison, directeur de l'Epic Games Store, qui l'aurait déclaré sous serment dans des propos relayés par nos confrères de The Verge. Selon Steve Allison donc, le magasin en ligne d'Epic Games ne génère toujours pas de profits, mais cela est considéré comme une perte calculée dans le cadre d'un investissement durable.

Dans divers documents publiés à l'occasion du procès et datant de 2019, on découvre qu'Epic Games espérait représenter la moitié des revenus PC à condition que Steam reste sur sa lancée, ou 35 % si les choses évoluaient. Force est de constater que ce n'est pas le cas, et la situation d'Epic laisse entendre que la firme a besoin d'argent. En septembre, 870 salariés ont été remerciés, Bandcamp a été revendu à SongTradr, et le prix des V-Bucks de Fortnite a connu une augmentation.

Toutefois, Epic semble confiant pour l'Epic Games Store et s'attend à dépasser le milliard de dollars de revenus d'ici 2024, notamment grâce à des exclusivités et à une stratégie semblable à celle adoptée par Roblox. Autrement dit, Epic va compter sur les créations des utilisateurs et les commissions prélevées pour générer des revenus. Fortnite devrait être au coeur de cette stratégie à travers son mode Créatif. En décembre 2022, l'Epic Games Store comptait 68 millions d'utilisateurs actifs mensuels pour un total, toutes plateformes confondues, de 725 millions de comptes.