Epic révèle que son Epic Games Store a englouti 500 millions de dollars

Dans le cas d'Epic Games, ce sont évidemment les documents rendus publics par les avocats d'Apple qui sont le plus intéressants. Alors qu'Epic Games tente par tous les moyens d'expliquer que sa plateforme Epic Games Store est une structure tout à fait comparable à l'App Store, la firme de Cupertino ne l'entend pas de cette oreille.

« L'Epic Games Store n'est pas rentable et n'est pas comparable à l'App Store », ont ainsi expliqué de manière un rien brutale les avocats d'Apple avant d'ajouter : « et il ne sera pas profitable avant encore plusieurs années, s'il l'est un jour ». Voilà qui a le mérite d'être clair.

Pour appuyer cette assertion, les avocats d'Apple ont développé et expliqué qu'Epic avait perdu environ 181 millions de dollars via l'Epic Games Store sur l'ensemble de l'année 2019. Des pertes estimées à 273 millions de dollars en 2020 et Epic Games prévoirait encore 139 millions de dollars de pertes sur l'année 2021.

Même en prenant les estimations les plus basses, Epic Games aurait ainsi englouti près de 500 millions de dollars depuis 2019 dans sa plateforme Epic Games Store et l'éditeur n'espère par commencer à dégager des bénéfices avant, au mieux, l'année 2027.

Si les chiffres ainsi avancés peuvent être impressionnants, ils ne sont pas surprenants compte tenu de l'offensive lancée par Epic Games afin d'imposer sa plateforme auprès des joueurs. De plus, l'éditeur est par ailleurs remarquablement profitable et semble donc pouvoir se permettre d'engloutir de telles sommes dans l'Epic Games Store dont il veut faire un acteur majeur de la distribution de jeux vidéo.