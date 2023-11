Fortnite a réuni plus de 45 millions de joueurs samedi, soit le plus gros jour de son histoire

Si depuis quelques années, la tendance est au rétrogaming chez de nombreux joueurs, c'est cette même carte de la nostalgie qu'a donc décidé de jouer Epic Games avec sa nouvelle saison. Une nostalgie toute relative, puisque cette dernière ramène les joueurs en 2018, mais la stratégie a été on ne peut plus payante.

En effet, ce 4 novembre, Fortnite a enregistré la plus grosse audience de son histoire, avec un pic à plus de 44,7 millions de joueurs en simultané, pour plus de 102 millions d'heures jouées en une seule journée. Tout simplement.