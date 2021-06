Les services d'Epic Games cumulent plus de 500 millions de comptes

À sa mise en ligne en décembre 2018, l'Epic Games Store n'avait pas fait que des heureux. En effet, l'éditeur derrière le très populaire Fortnite s'octroie régulièrement des exclusivités, privant temporairement certains jeux d'une sortie sur Steam . Pourtant, presque quatre ans plus tard, la boutique s'est forgé une base conséquente d'utilisateurs et a permis à Epic de toucher une audience toujours plus large via ses services.