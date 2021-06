Final Fantasy VII Remake et Alan Wake Remastered bientôt sur l'Epic Games Store ?

Via ce même back-end, nous pouvons apercevoir la présence d'Alan Wake Remastered. Le jeu de Remedy, qui a récemment fêté son onzième anniversaire, pourrait ainsi faire son grand retour dans une version retravaillée. Rappelons que le studio finlandais et Epic Games sont extrêmement proches puisque c'est l'entreprise dirigée par Tim Sweeney qui finance la prochaine production des créateurs de Control . Et selon d'autres rumeurs, ce jeu ne serait autre qu'un Alan Wake 2.