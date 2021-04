Epic Games perd plusieurs millions de dollars dans son combat pour concurrencer Steam

Si elle fut un temps seule au monde (ou presque) sur le marché du jeu vidéo PC, la plateforme Steam est concurrencée depuis la fin de l'année 2018 par l'Epic Games Store.

En effet, le studio américain à l'origine de Unreal Tournament, Gears of War et plus récemment de Fortnite propose désormais sa propre plateforme de distribution de logiciels en ligne. Et afin de s'assurer la présence de certains titres, Epic Games n'hésite pas à dégainer son épais chéquier…