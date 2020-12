Fortnite : The Mandalorian à l'honneur de la nouvelle saison du chapitre 2

Histoire de surfer sur le succès de la seconde saison diffusée sur Disney+, Epic a signé un partenariat avec Disney autour de la licence The Mandalorian. En termes de contenu, les joueurs pourront accéder à de nouveaux terrains de chasse afin d'y effectuer des quêtes pour les habitants de l'île. Tout cela dans le but de gagner des lingots pour débloquer des armes inédites et autres améliorations.