Fortnite : le patch 14.40 réduit considérablement l'espace disque nécessaire

La réponse est à chercher dans les optimisations apportées par les développeurs. À une époque où certaines productions dépassent allègrement les 100 Go, on (re)commence à se préoccuper de l'espace de stockage et c'est justement l'objectif cette mise à jour 14.40 sur PC.

En effet, l'idée est d'optimiser considérablement l'espace de stockage occupé par le jeu qui grâce à cette mise à jour passe d'environ 99 Go à plus ou moins 30 Go… Une économie de près de 60 Go qui se traduit également par des temps de chargement plus courts.

De plus, cette économie qui intervient sans changer quoi que ce soit au contenu du jeu, simplement en optimisant les données, ce que d'autres studios seraient sans doute inspirés de faire.