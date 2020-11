Fortnite permettrait d'obtenir des abonnements Disney+ au sein du jeu

À en croire ce texte, il se pourrait que des abonnements à Disney+ d'un à deux mois puissent être obtenus au travers de l'achat de V-Bucks, la monnaie virtuelle de Fortnite, ou en dépensant de l'argent réel sur la boutique du jeu. Cette offre en collaboration pourrait ainsi être disponible jusqu'à la fin de l'année. Reste encore à attendre confirmation de la part des intéressés, Epic Games et Disney.

Quoi qu'il en soit, Fortnite est disponible en free-to-Play sur l'Epic Games Store, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch, et aura droit à une version dédiée aux Xbox Series X | S et à la PS5. Le jeu est actuellement indisponible sur smartphones en raison des démêlés récents entre Epic et les Stores de Google et Apple.