Google a envisagé un rachat partiel ou total d'Epic

C'était l'un des points clefs attendus avec le lancement de Windows 365 le 2 août 2021, les tarifs pratiqués par la firme de Redmond ont été dévoilés. Microsoft introduit trois offres : Basic, Standard et Premium. Adaptées aux besoins des petites et moyennes structures, via Business, comme des firmes de plus de 300 salariés, via Entreprise.