Il est possible de connecter votre ordinateur à un autre appareil (votre TV ou votre smartphone) pour jouer à vos jeux Steam. Pour cela, une fois votre client ouvert, cliquez en haut à droite sur « Steam » > « Paramètres » > « Remote Play » et activez la première option visible. Il ne vous reste plus qu'à télécharger et à lancer l'app Steam Link sur votre autre appareil et à saisir le code fourni sur votre ordinateur.