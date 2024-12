Alors même le marché du jeu vidéo a été largement ébranlé cette année, avec de nombreux plans de licenciements et autres fermetures de studios, Steam a enregistré près de 19 000 nouveaux titres en 2024, terrassant ainsi le précédent record. Évidemment, si la plateforme a vu naitre de grosses productions et d'excellents titres de la scène indépendante, cette offre pléthorique s'accompagne également de titres autrement plus confidentiels (et plus ou moins réussis).