Voici les jeux les plus rentables et populaires sur Steam en 2023

Le classement des jeux en fonction du nombre de personnes y jouant en simultanée (au moins 40 000) ressemble logiquement un peu aux précédents. Les AAA et free-to-play cités précédemment font la loi, tandis que le F2P Goose Goose Duck fait une apparition surprise en platine. En or, des classiques comme Team Fortress 2, GTA 5, Path of Exile et Rust n'ont pas à rougir, de même que les plus récents Lethal Company et The Finals.