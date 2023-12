Savez-vous combien d'heures vous avez passé sur vos consoles Xbox et PlayStation en 2023 ?

Microsoft vient de lancer sa page Xbox Year in Review, qui permet aux joueurs d'accéder à un résumé de l'année écoulée. Elle indique le temps total passé sur l'écosystème de l'entreprise, consoles Xbox et cloud, ainsi que d'autres données intéressantes telles que le nombre de succès remportés, le mois au cours duquel vous avez été le plus actif, et vos genres préférés.

Les statistiques sont assez faciles à digérer, Microsoft nous offrant de jolis diagrammes et ne nous étouffant pas avec trop de données (ce que certains ne manqueront toutefois pas de lui reprocher). On obtient ainsi une liste des trois jeux les plus joués cette année, pas plus, avec quelques chiffres clés pour chaque titre, comme le succès le plus rare que vous avez réussi à obtenir.