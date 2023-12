Couronné "Game of the Year", Baldur's Gate 3 débarque sur Xbox !

En plus du titre de jeu de l'année, à la fois décerné par les joueurs et par les organisateurs, Baldur's Gate 3 est reparti avec d'autres récompenses : meilleur RPG, meilleure performance pour Neil Newbon (Astarion), meilleur support de la communauté et meilleur jeu multijoueur. Le patron de Larian Studios, Swen Vincke, est d'ailleurs venu à la cérémonie en… armure.