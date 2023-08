Bonne nouvelle, Baldur's Gate 3 sortira sur Xbox avant la fin de l'année

Une sortie sur Xbox Series X|S aura bien lieu cette année. Pour une date plus précise, il faudra cependant patienter. En revanche, la version pour la moins puissante Xbox Series S sera amputée de la fonctionnalité de coop en écran partagé (peut-être à cause de sa transformation en grille-pain ?). Microsoft (par le boss de Xbox Phil Spencer) a pris cette décision technique, quand habituellement, les versions des jeux sur Series X et Series S doivent disposer des mêmes fonctionnalités. On imagine que la firme de Redmond ne voulait pas passer à côté de cette poule aux œufs d'or.