L'accès anticipé de Baldur's Gate 3 débarquera sur GOG

Comprenant la grogne, Michael Douse, le directeur commercial du studio belge, insistait alors sur le fait qu'il ne fallait pas se sentir obligé d'acheter tout de suite : « ni le jeu ni l'équipe de développement ne vont disparaître du jour au lendemain ».

Aujourd'hui, Larian Studios a repris la parole, toujours via Twitter, pour annoncer une nouvelle qui ravira davantage les amateurs. En effet, une fois n'est pas coutume, l'accès anticipé ne se déroulera pas via Steam. Il ne se déroulera pas non plus sur l'Epic Games Store, mais via GOG.

Rappelons que GOG se démarque encore et toujours par l'absence de verrous numériques sur les jeux hébergés par la plateforme. Rendez-vous le 30 septembre… sur GOG donc.