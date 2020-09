Baldur's Gate 3 : l'accès anticipé encore repoussé, et de la romance au programme

Initialement prévu début août, l'accès anticipé de Baldur's Gate 3 avait déjà été repoussé une première fois au 30 septembre. Mais Larian Studios veut prendre son temps et des précautions, et a décidé de décaler une fois de plus la date de sortie, la plaçant désormais au 6 octobre… pour l'instant. Comme pour se faire pardonner, le studio belge a partagé un message qui revient plus en détails sur les relations que nous pourrons tisser avec nos compagnons d'aventure virtuels.