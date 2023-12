Baldur's Gate 3 : vous prendrez bien un vrai épilogue (et 30 Go de téléchargement) dans le massif patch 5 ?

Pour celles et ceux qui souhaiteraient démarrer une nouvelle partie, le patch 5 ajoute également deux modes de jeu. Le mode Honneur s'adresse aux plus chevronnés en venant rendre le jeu plus difficile. Les combats de boss y sont plus riches, surprenants et complexes, une seule sauvegarde est autorisée, et la mort se solde par une désactivation automatique du mode honneur.