Baldur's Gate 3 : résumé du Panel From Hell II du 17 février - nouvelle classe, nouveau studio et bien plus

C'était le plot-twist principal et le clou de ce Panel From Hell II : la vache en fil rouge n'était nulle autre… qu'un Druide sous Forme Animale ! Transition parfaite pour présenter la nouvelle classe de cet accès anticipé, le Druide.

En compagnie de Nick Pechenin, chef designer systèmes, et Jeremy Crawford, designer des règles de Donjons & Dragons chez Wizards of the Coast, Swen Vincke nous a donc présenté la nouvelle classe. Prêtres de l'Ancienne Foi, les Druides sont les protecteurs de la Nature. En communion avec elle, ils en manient les forces curatives et destructrices pour la protéger à tout prix.

Cette nouvelle classe arrive donc avec une panoplie de nouveaux sorts comme la Sphère de feu, le Fouet de Racine, des enchantements d'armes, des sorts de guérison et bien d'autres. Sans oublier la Forme Animale permettant de se transformer en de nombreux animaux dotés de leurs propres forces et faiblesses, et capables de converser avec la faune du jeu.

La nouvelle classe s'accompagne de nouvelles et nombreuses options de dialogue et interactions, offrant ainsi un large panel de possibilités et justifiant presque le lancement d'une nouvelle partie.