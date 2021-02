No Man's Sky : une nouvelle mise à jour permet de dompter des animaux

D'autres améliorations au niveau l'interface et de la faune en général ont été apportées. Aussi, les plus grands animaux peuvent désormais être montés pour se déplacer plus rapidement. Et puisque nous parlons de rapidité, les temps de chargement de la version PS4 ont même été écourtés. Bref, c'est le moment idéal pour relancer No Man's Sky.