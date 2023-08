Baldur's Gate 3 sur Xbox Series S : l'écran partagé pourrait être ajouté après le lancement !

Les joueurs sur Series S pourront donc se raccrocher à cette éventualité ainsi qu’à une autre fonctionnalité qui, elle, a bel et bien été confirmée : Baldur’s Gate 3 bénéficiera du cross-save sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, à condition de synchroniser ses données de jeu avec un compte Larian. Il sera donc possible de commencer sa partie sur un système et de la poursuivre sur un autre.

Baldur’s Gate 3 a été lancé avec succès sur PC plus tôt ce mois d’août et est attendu sur PS5 pour le 6 septembre 2023 — avant son arrivée Xbox Series X|S plus tard dans l’année, donc. Pour les amateurs du genre (mais pas seulement), il s’agit sans nul doute d’un titre incontournable, que nous avons noté 10/10 dans nos colonnes.