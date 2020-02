Xbox Series X : de nouvelles fonctionnalités teasées dont un ray tracing audio

Des promesses sans démonstration

L'instantanéité et l'audio au cœur de la nouvelle génération

Source : The Verge

Décidément, la communication visant à promouvoir les prochaines machines est pour le moins frileuse. En effet, Sony et Microsoft se contentent pour le moment d'évoquer leur console respective à travers des communiqués de presse et des interviews. Au final, nous n'avons toujours pas vu ces bêtes de course à l'œuvre et l'absence d'éléments concrets commence à se faire sentir.Ainsi, après avoir évoqué les 12 téraflops ou encore les fonctionnalitéset(pour ne citer qu'elles), la firme de Redmond est revenue à la charge par le biais d'un simple podcast relayé parTout d'abord, nous apprenons que la Xbox Series X sera capable de reprendre une partie mise en suspend même après le téléchargement et l'installation d'une update de la console. Bien entendu, nous savions déjà que la machine aura la possibilité de mettre plusieurs jeux en pause puis de les relancer instantanément. Mais ce n'est pas tout !Toujours au cours de ce podcast, un exécutif de la marque s'est exprimé sur une sorte de ray tracing audio. Ce terme est pour le moment assez obscur mais il semble faire référence à une forme d'audio spatial confectionné pour la Xbox Series X. Une fois encore, il est impossible de constater les bienfaits de ces technologies sans une présentation vidéo en bonne et due forme.La Xbox Series X est toujours attendue pour la fin de l'année.