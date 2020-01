On sait, apparemment, à quoi ressemble l'arrière de la Xbox Series X... et voilà ce que ça révèle

La nouvelle Xbox montre son derrière

Exit le port HDMI-in ?

Source : The Verge

Depuis quelques jours, c'est la partie arrière de la console qui fait beaucoup parler, avec une connectique qui serait légèrement remaniée.Ainsi, après la « bourde » d'AMD durant le CES de Las Vegas, qui avait utilisé une fausse image de la console à venir, c'est via Twitter que l'on a découvert récemment ce qui serait un prototype de la future Xbox Évidemment, si la face avant n'affiche rien de bien particulier (hormis un lecteur de disque et un port USB, en plus des boutons d'allumage et de synchronisation), c'est la partie arrière, et notamment la connectique, qui intéresse actuellement les joueurs.Ainsi, si l'on se fie aux nouvelles images dévoilées sur Twitter, la prochaine Xbox disposerait à l'arrière de de port USB Type-A, d'une sortie HDMI, d'un port audio optique, d'un port Ethernet et d'une prise secteur.Il convient toutefois de rappeler le caractère « non-officiel » de ces informations, mais si tout cela venait à être confirmé, Microsoft aurait alors décidé de tirer un trait sur le port HDMI-in, actuellement présent sur sa Xbox One.Il conviendra de patienter encore un peu pour tout savoir, et de manière officielle cette fois, concernant cette nouvelle Xbox. Rappelons que la nouvelle console de Microsoft est attendue pour la fin de l'année 2020, en même temps qu'une certaine PlayStation 5