Finalement, la prochaine Xbox s'appelle tout simplement "Xbox"

Dites seulement Xbox

D'autres "Series" arrivent

Source : Business Insider

C'est à l'occasion des Game Awards 2019 que Phil Spencer a dévoilé le design et les caractéristiques de celle que nous connaissions initialement sous l'appellation Project Scarlett. Cette dernière a donc cédé sa place à la Xbox Series X. De nombreux internautes et sites spécialisés ont repris l'information en passant à côté d'une information capitale. En effet, la firme basée à Redmond a communiqué assez maladroitement concernant le nom de sa nouvelle machine.Le sites'est récemment entretenu avec un représentant de Microsoft afin de clarifier ce brouillard autour du nom de la console. Au final, nous apprenons qu'elle se nomme tout simplement "Xbox" et que le "Series X" fait référence au modèle. Sur le visuel officiel projeté aux Game Awards (voir en haut de cet article), "The New" (la nouvelle) apparaît en petite taille, "Xbox" en grand et "Series X" opte pour une police moyenne. Il faut bien admettre que ce n'était pas évident à deviner..., explique le porte-parole de la division.Nous pouvons donc imaginer que chaque nouvelle version s'intitulera Xbox Series et que Microsoft y ajoutera un lettre. Au final, c'est un retour aux sources effectué par Phil Spencer et ses équipes puisque la console aura le même nom que la toute première Xbox sortie en 2001. Nous verrons si cette erreur de communication porte préjudice ou non à la marque.