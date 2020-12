Le "Nintendo Switch Year in Review" édition 2020 est disponible !

La fin d'année est souvent l'occasion pour certaines plateformes de proposer un « résumé » de l'année en passe d'être écoulée. C'est le cas de Spotify notamment, qui permet à l'utilisateur de découvrir son récap' de l'année. Chez Nintendo, on propose sensiblement la même chose avec Year in Review, qui met en avant des informations liées à l'utilisation de la Nintendo Switch.

Un tour sur la page Nintendo Year in Review (USA et Canada seulement) permet au joueur de faire le résumé de son année sur Nintendo Switch. L'occasion de découvrir diverses statistiques plutôt amusantes, comme le jour où le joueur est le plus actif, les jeux les plus joués en 2020, le nombre d'heures passées à jouer chaque mois, etc.